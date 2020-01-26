"Крылья" завершили первый турецкий сбор

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В рамках этого сбор было проведено две игры, в которых были одержаны победы – над "Спартаком" (Юрмала) со счетом 4:1 и над "Богемианс" (Прага) 4:3.Подготовку ко второй части сезона РПЛ "Крылья Советов" возобновят 29 января.Второй сбор самарская команда проведет там же, проживая и тренируясь на базе отеля Papillon. В составе нашей команды планируются изменения. Полузащитник Геннадий Киселев перейдет в аренду в волгоградский "Ротор", а защитник Денис Якуба также на правах аренды будет работать с "Чертаново". Работа на втором сборе включит в себя четыре контрольных матча, которые будут сыграны 2 и 8 февраля – по два матча в день. За информацией о новичках, проведении сбора и контрольных матчах следите на сайте и в официальных аккаунтах клуба в социальных сетях, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"