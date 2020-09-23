"Крылья" впервые сыграют с брянским "Динамо" в первенстве России

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Брянские "партизаны". Такое прозвище получила команда из города Брянска, которая в прошедшем недоигранном сезоне стала победительницей Зоны "Центр" Первенства ПФЛ. В чемпионате 2019/20 было сыграно семнадцать туров из запланированных двадцати шести. В зоне "Центр" конкуренция была серьезная. Липецкий "Металлург" и саратовский "Сокол" отставали от брянского клуба всего на пару очков, и кто знает, что могло произойти – играть оставалось еще девять туров. Пандемия дала шанс "Динамо" из Брянска.

"Динамо" никогда не играло в высшем дивизионе российского футбола, однако любители футбола должны помнить розыгрыш Кубка страны сезона 2006/07, когда скромная команда добралась до полуфинала турнира, по пути выбив из сетки ярославский "Шинник", московское "Торпедо", "Ростов", и проиграв в полуфинале ФК "Москва". Это лучший результат клуба за всю его историю. Кроме этого, брянское "Динамо" занимало пятое место в Первом дивизионе в сезоне 2011/12, но потом сразу последовало банкротство и долгий путь наверх. Команда вернулась в Футбольную Национальную Лигу спустя восемь лет.

Брянское "Динамо" до сих пор остается командой, владельцем которой является сам регион – Брянская Областная Дума, то есть финансирование у клуба достаточно скромное, бюджетное и крупных трансферов в Брянске, как правило, не делают, делая ставку на собственные силы, командный дух и завидное упорство. Даже в споре бомбардиров Зоны "Центр" лучший динамовец лишь шестой в общем списке с девятью мячами – это Валерий Сорокин, полузащитник и штатный пенальтист основного состава.

В остальном, команда в Брянске по составу достаточно молодая, дерзкая, бегущая. Брянское "Динамо" в прерванном сезоне на своем поле не потерпело ни одного поражения, а в гостях одержало такое же количество побед, что и на собственной арене. В любом случае, перед началом сезона в ФНЛ команда усилилась новичками. Лучшим игроком августа ФНЛ признала нападающего брянского "Динамо" Максима Вотинова. Он забил 4 мяча, три из которых стали победными.

Главным тренером брянского "Динамо" является Александр Горбачев, советский и российский футболист, с опытом игры на всех уровнях и советского, и российского футбола, а также бронзовый призер Летней Универсиады 1995-го года в японской Фукуоке в составе сборной России. Александр Николаевич работает в "Динамо" с 2018-го года.

Нынешний сезон "Динамо" начало успешно. В первых шести играх было 4 победы, и два поражения – от "Оренбурга" и "Енисея". После чего из-за вспышки ковида (по разным источникам, 11 игроков заболели вирусом) динамовцы получили сразу три технических поражения и команда опустилась в турнирной таблице с 5-го места на 14-е.

В российский период в рамках первенства страны "Крылья Советов" и "Динамо" (Брянск) проведут первую официальную игру. В первенстве страны в союзный период команды встречались 4 раза, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС