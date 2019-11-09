"Крылья" в матче со "Спартаком" поддержит Герой России, Лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко
9 ноября 2019 19:32
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Руководить нашей командой у поля, как в предыдущих двух поединка, будет и.о. главного тренера Войо Чалов. Миодраг Божович во время игры будет находиться на трибуне.
Согласно представленной командами игровой форме, хозяева сыграют в своих традиционных красно-белых цветах, "Крылья" выйдут на поле в голубых футболках и темно-синих шортах.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В случае возникновения спорных ситуаций, рефери смогут обратиться к технологии VAR.
В сегодняшней встрече с трибуны нашу команду будет поддерживать давний болельщик "КС" Герой России, Лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко. Олег Дмитриевич всегда переживает за "Крылья" и следил за выступлениями нашего клуба даже во время своего четвёртого полёта на МКС, куда взял с собой зелёно-бело-синий флаг и игровую футболку. Во время своих визитов в Самару космонавт обязательно посещает домашние игры "КС", а также старается, при возможности, посетить матчи, которые мы проводим в Москве.
Всего на матче организаторы ожидают порядка 20 000 болельщиков. Планируется, что около 200 человек будут болеть за "Крылья" в секторе активной поддержки. Продажа билетов на эти места начнётся за полтора часа до игры у гостевых касс стадиона через специалиста клуба по работе с болельщиками. Цена билета – 800 рублей.
Игра "Спартак" – "Крылья Советов" начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни экс-защитнике "красно-белых" Анатолии Крутикове. Стартовый свисток на стадионе "Открытие Арена" прозвучит в 20:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. ПРЕМЬЕР". Комментаторы – Нобель Арустамян и Михаил Поленов. Также будет доступна трансляция на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, передает пресс-служба ФК "КС".
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