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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья" в матче со "Спартаком" поддержит Герой России, Лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко

9 ноября 2019 19:32
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Всего на матче организаторы ожидают порядка 20 000 болельщиков. Планируется, что около 200 человек будут болеть за
Сегодня днем на стадионе "Самара Арена" состоялось предматчевое совещание, посвященное встрече 16 тура Российской Премьер-лиги "Спартак" (Москва) – "Крылья Советов".

Руководить нашей командой у поля, как в предыдущих двух поединка, будет и.о. главного тренера Войо Чалов. Миодраг Божович во время игры будет находиться на трибуне.

Согласно представленной командами игровой форме, хозяева сыграют в своих традиционных красно-белых цветах, "Крылья" выйдут на поле в голубых футболках и темно-синих шортах.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В случае возникновения спорных ситуаций, рефери смогут обратиться к технологии VAR.

В сегодняшней встрече с трибуны нашу команду будет поддерживать давний болельщик "КС" Герой России, Лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко. Олег Дмитриевич всегда переживает за "Крылья" и следил за выступлениями нашего клуба даже во время своего четвёртого полёта на МКС, куда взял с собой зелёно-бело-синий флаг и игровую футболку. Во время своих визитов в Самару космонавт обязательно посещает домашние игры "КС", а также старается, при возможности, посетить матчи, которые мы проводим в Москве.

Всего на матче организаторы ожидают порядка 20 000 болельщиков. Планируется, что около 200 человек будут болеть за "Крылья" в секторе активной поддержки. Продажа билетов на эти места начнётся за полтора часа до игры у гостевых касс стадиона через специалиста клуба по работе с болельщиками. Цена билета – 800 рублей.

Игра "Спартак" – "Крылья Советов" начнется с минуты молчания в память об ушедшем из жизни экс-защитнике "красно-белых" Анатолии Крутикове. Стартовый свисток на стадионе "Открытие Арена" прозвучит в 20:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. ПРЕМЬЕР". Комментаторы – Нобель Арустамян и Михаил Поленов. Также будет доступна трансляция на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, передает пресс-служба ФК "КС".

 
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