"Крылья" терпят обидное поражение от "Спартака" - 1:2
25 августа 2019 22:03
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Самарцы открыли счет на 42-й минуте. Максим Канунников сделал прострел в штрафную прямо на Александра Соболева, который в падении отправил мяч в сетку – 1:0.
"Спартак" отыгрался в начале второго тайма. На 54-й минуте после прострела от Тиля мяч от игрока "Крыльев" попал к Ларссону, который с нескольких метров расстрелял ворота Рыжикова.
На первой добавленной к основному времени минуте гости вырвали победу. Из-за пределов штрафной точный удар нанес Тиль – 1:2.
В итоге 1:2, "Крылья" терпят обидное поражение от "Спартака".
Следующий матч наша команда проведет 30 августа. На "Самара Арене" подопечные Миодрага Божовича сыграют со столичным "Динамо". Начало встречи – в 21:00, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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