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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья" презентуют новых игроков в Загородном парке

11 сентября 2019 17:50
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Приглашают всех поклонников команды принять участие в этом мероприятии.
12 сентября состоится встреча игроков ПФК "Крылья Советов", которые пришли в наш клуб в летнее трансферное окно, с болельщиками. Приглашаем всех поклонников команды принять участие в этом мероприятии, передает пресс-служба ФК "КС".

Как и год назад, в этой встрече также примут участие представители тренерского штаба и руководства клуба. Мероприятие пройдет на открытом воздухе в Загородном парке и будет состоять из двух таймов. Сначала на одной из парковых аллей будет торжественно открыта "Аллея славы "Крыльев Советов", затем всех участников и гостей примет "Пикник Парк", где для у гостей вечера будет возможность поближе познакомиться с новыми игроками "КС". Футболисты будут официально представлены болельщикам, а также примут участие в различных активностях. В программе вечера также розыгрыш призов от партнеров клуба, работа интерактивных площадок, автограф-, фотосессия и свободное общение с представителями нашей команды.

Встречаемся в Загородном парке в "Пикник Парке" в 18:00 (ориентир – вход на базу "Крыльев" со стороны Загородного парка). Наличие клубной атрибутики приветствуется. 
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