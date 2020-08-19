"Крылья" готовятся к игре с "Оренбургом"

Наша команда продолжает подготовку к матчу с "Оренбургом". Накануне "Крылья Советов" провели две тренировки – сначала в тренажерном зале, затем на натуральном поле. Занятие на поле было разбито на несколько блоков. В заключительной части футболисты, отыгравшие полный матч с "Чайкой", сыграли в теннисбол, а игроки, не принимавшие участие в поединке и вышедшие на замену, провели двухсторонку.
Сегодня команда продолжит готовиться к субботней игре и проведет вечернюю тренировку. Мехди Зеффан и Раду Гынсарь занимаются по индивидуальной программе и в матче с "Оренбургом" участия не примут.
Ближайший соперник "Крыльев", "Оренбург" имеет в своем активе 10 очков и занимает 2 строчку турнирной таблицы.
Матч 5-го тура ОЛИМП – ФНЛ "Крылья Советов" – "Оренбург" состоится в субботу, 22 августа, на "Самара Арене" и начнется в 17:00 по самарскому времени. Информация о билетах на эту игру доступна здесь
. Прямая трансляция игры будет доступна на "Яндекс.Эфире". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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