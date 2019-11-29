"Крылья Советов"м - "Уфа"м - 0:2
29 ноября 2019 17:49
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Увы, сами подарили сопернику три очка. Теперь все мысли о следующей игре и реванше, передает пресс-служба ФК "КС".
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