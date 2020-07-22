«Крылья Советов» вылетели в ФНЛ

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За тур до конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги самарская команда занимает 15-е место в турнирной таблице и уже потеряла шансы покинуть зону вылета. Вылет «Крыльев» утвердили «Химки», которые всё же решились на повышение в классе после долгих раздумий властей Московской области. Вместе с самарцами в ФНЛ вылетел «Оренбург», который ранее потерял шансы на спасение.В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием.Фото: