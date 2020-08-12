"Крылья Советов" встретятся со "СКА-Хабаровск" в третий раз

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По решению Роспотребнадзора, "Самара Арена" будет заполнена на 10% от общей вместимости.В российской истории "Крылья Советов" и "СКА-Хабаровск" встретятся в третий раз. До этого два раза команды играли в первенстве ФНЛ — в сезоне 2014/15 команды обменялись победами с минимальным счетом (1:0). В домашней игре в составе "Крыльев" принимали участие Тарас Бурлак, Сергей Божин и Сергей Корниленко. Победный гол забил Алан Чочиев. Тренером гостей был нынешний наставник хабаровчан Алексей Поддубский.Вход на стадион начнется за 1,5 часа до матча.Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "СКА-Хабаровск" будет доступна на сайте "Яндекс.Эфир". Для болельщиков, находящихся за рубежом, трансляция доступна на портале Sportrecs.com. Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"