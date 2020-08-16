"Крылья Советов" в Песчанокопском разгромили местную "Чайку" - 3:0

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Матч 4-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" провели в Песчанокопском против местной "Чайки".На 34 минуте капитан самарцев Александр Гацкан перехватил мяч у хозяев поля и начал атаку "Крыльев". Вошедший в штрафную Данил Пруцев откинул мяч назад, а Антон Зиньковский точным ударом отправил мяч в нижний угол ворот "Чайки" – 0:1. На 48 минуте матча после подачи углового Дмитрием Комбаровым Сергей Божин пробил по воротам, голкипер с его ударом справился, но Сергей со второй попытки отправил мяч в ворота – 0:2. На 55 минуте после передачи Дмитрия Кабутова в штрафную Антон Зиньковский неотразимо пробил и оформил дубль – 0:3.Этот матч для "Крыльев" стал вторым подряд победным, а Евгений Фролов вновь оставил ворота сухими.В составе нашей команды дебютировали Иван Сергеев, сыгравший с первых минут, и вышедший на 72 минуте на замену Александр Солдатенков.Следующий матч "Крылья Советов" проведут в субботу, 22 августа, на "Самара Арене" против "Оренбурга". Начало игры в 17:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"