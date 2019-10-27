"Крылья Советов" уступили действующему чемпиону страны – питерскому "Зениту" со счетом 0:2

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Первый гол на 28-й минуте. Красивым мощным ударом мяч в сетку ворот "Крыльев" отправил Юрий Жирков. Точку в этой встрече поставил на 93-й минуте Артем Дзюба. Нападающий сборной России хладнокровно поразил ворота Рыжикова после паса от Азмуна.Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в понедельник, 4 ноября. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи – в 17:30, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"