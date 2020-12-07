"Крылья Советов" ушли в отпуск

После победы над "Енисеем" в 26-м туре ОЛИМП-ФНЛ (4:0) самарская команда ушла в отпуск. Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин встретился с самарскими СМИ и озвучил планы на зимнюю паузу.
Все игроки будут заниматься по индивидуальной программе.
9 января "Крылья" отправятся в Турцию, где будут готовиться к возобновлению сезона.
Первую игру после сборов самарцы проведут на выезде в рамках 1/8 Бетсити-Кубка России с "Химками". Матч пройдет 21 февраля.
Затем "Крылья" сыграют в гостях с "Нижним Новгородом" в матче 27-го тура ОЛИМП-ФНЛ.
В Самаре "Крылья Советов" примут "Чертаново" – эта игра состоится 6 марта.
Подробный график контрольных матчей на сборах, которые планируется показать в прямом эфире "Крылья Советов-ТВ", будет опубликован на сайте клуба позднее, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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