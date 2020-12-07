Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тех кому 60 и более лет.
Памятка: рекомендации по профилактике Covid-19
Лучшие из лучших получили награды из рук главы Самары Елены Лапушкиной.
В Самаре наградили лучших волонтеров в рамках XIX Форума Добровольчества Самарской области
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
Разбираться во всех обстоятельствах случившегося будут правоохранители.
В Самаре иномарка сбила двух женщин и двух девочек на пешеходном переходе
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
Также ему назначили штраф в размере €5 тыс.
Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Общая сумма похищенных денежных средств составила 9 095 400 рублей.
В Самарской облсуд направлено уголовное дело о 23 эпизодах мошенничества
Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.25
0
EUR 89.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Крылья Советов" ушли в отпуск

7 декабря 2020 14:41
219
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин встретился с самарскими СМИ и озвучил планы на зимнюю паузу.

После победы над "Енисеем" в 26-м туре ОЛИМП-ФНЛ (4:0) самарская команда ушла в отпуск. Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин встретился с самарскими СМИ и озвучил планы на зимнюю паузу.

Все игроки будут заниматься по индивидуальной программе.

9 января "Крылья" отправятся в Турцию, где будут готовиться к возобновлению сезона.

Первую игру после сборов самарцы проведут на выезде в рамках 1/8 Бетсити-Кубка России с "Химками". Матч пройдет 21 февраля.

Затем "Крылья" сыграют в гостях с "Нижним Новгородом" в матче 27-го тура ОЛИМП-ФНЛ.

В Самаре "Крылья Советов" примут "Чертаново" – эта игра состоится 6 марта.

Подробный график контрольных матчей на сборах, которые планируется показать в прямом эфире "Крылья Советов-ТВ", будет опубликован на сайте клуба позднее, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
3659
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018.ЧМ-2018
3093
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.ЧМ-2018
3003
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9807
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10294
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
10086
Весь список
Спорт в регионе
7 декабря 2020  14:41
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин встретился с самарскими СМИ и озвучил планы на зимнюю паузу.
"Крылья Советов" ушли в отпуск
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин встретился с самарскими СМИ и озвучил планы на зимнюю паузу. Спорт в регионе
219
7 декабря 2020  13:32
Тольяттинец Юрий Чечун - чемпион России в марафоне
Тольяттинец Юрий Чечун - чемпион России в марафоне
В Олимпийском парке Адлера прошел чемпионат России по марафону. Спорт в регионе
147
7 декабря 2020  11:34
Александр Сергиенко избран президентом Федерации шахмат Тольятти
Александр Сергиенко избран президентом Федерации шахмат Тольятти
Федерация шахмат г.о. Тольятти объединяет более 3000 любителей шахматной игры. Спорт в регионе
178
Весь список
Спортивные достижения
17 ноября 2020  16:54
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта.
Договорные матчи сегодня
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта. Спортивные достижения
1052
8 ноября 2020  08:30
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
Европейская футбольная ассоциация запретила проводить футбольные матчи национальных сборных, а также клубов на территории Азербайджана и Армении. Спортивные достижения
668
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол.Спортивные достижения
4407
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1177
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1105
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1235
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
799
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1060
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2339
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2714
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3480
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3739
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3785
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5396
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8018
Весь список
В центре внимания
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
7 декабря 2020  17:55 
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
60
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2020  17:09 
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
83
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
7 декабря 2020  13:24 
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
Однако закон не позволяет менять ее чаще одного раза за 10 лет, если нет серьезных оснований. Политика региона
171
Еще три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области
7 декабря 2020  13:20 
Еще три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,25, по стране - 29,86. Здравоохранение
320
В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев
7 декабря 2020  12:44 
В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев
Благодаря возможностям видеоконференцсвязи он объединяет самых активных,неравнодушных жителей со всей губернии. Социум
204
Весь список
Акценты
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
7 декабря 2020  17:55 
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
53
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2020  17:09 
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
81
В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
7 декабря 2020  10:54 
В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
Стоимость услуг увеличится во втором полугодии 2021 года. ЖКХ
218
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
570
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
615
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
1045
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
812
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
767
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
879
Весь список