"Крылья Советов" ушли в отпуск

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После победы над "Енисеем" в 26-м туре ОЛИМП-ФНЛ (4:0) самарская команда ушла в отпуск. Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин встретился с самарскими СМИ и озвучил планы на зимнюю паузу.

Все игроки будут заниматься по индивидуальной программе.

9 января "Крылья" отправятся в Турцию, где будут готовиться к возобновлению сезона.

Первую игру после сборов самарцы проведут на выезде в рамках 1/8 Бетсити-Кубка России с "Химками". Матч пройдет 21 февраля.

Затем "Крылья" сыграют в гостях с "Нижним Новгородом" в матче 27-го тура ОЛИМП-ФНЛ.

В Самаре "Крылья Советов" примут "Чертаново" – эта игра состоится 6 марта.

Подробный график контрольных матчей на сборах, которые планируется показать в прямом эфире "Крылья Советов-ТВ", будет опубликован на сайте клуба позднее, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"