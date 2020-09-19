"Крылья Советов" сыграют с "Иртышом", который возглавил экс-игрок нашей команды

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Матч "Иртыш" – "Крылья Советов" начнется в 18:30. Прямая трансляция игры будет доступна на "Яндекс.Эфире".

Сегодня, 19 сентября на стадионе "Авангард " в Домодедово состоялось предматчевое совещание, посвященное встрече 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Иртыш" – "Крылья Советов". На нем команды представили игровую форму на эту игру. "Крылья Советов" сыграют в синих футболках, "Иртыш " – в белых. На матче ожидается порядка 500 болельщиков, около 70-ти поддержат нашу команду. Вход для болельщиков будет осуществляться по бесплатным билетам.

Перед матчем у соперника произошла смена главного тренера. "Иртыш" возглавил Евгений Харлачев, выступавший за "Крылья Советов" в 1992/93 гг. В 2014 году Харлачев был главным тренером дзержинского "Химика" и сыграл с самарской командой в ФНЛ 0:0. Кроме того, за омскую команду играет Геннадий Киселев.

Этот матч для "Крыльев" и "Иртыша" станет первым в рамках первенства. До этого команды дважды играли в розыгрыше Кубка России (1995 и 2020) и провели встречу в Кубке РСФСР (1983).

Матч "Иртыш" – "Крылья Советов" начнется в 18:30. Прямая трансляция игры будет доступна на "Яндекс.Эфире". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), сообщается на сайте ФК.