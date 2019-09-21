"Крылья Советов" сравняли счет на последних секундах матча с "Ахматом – 1:1

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Первый гол в матче был забит на 28 минуте встречи. Понсе опередил Рыжикова, и отправил головой мяч в сетку ворот. Арбитр встречи Станислав Васильев сначала не засчитал гол зафиксировав положение вне игры, но посовещавшись с боковым арбитром указал на центр поля.На последних секундах встречи Карпов замкнул навес Зиньковского и сравнял счет. В итоге ничья – 1:1.Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках ОЛИМП – Кубка России. В 1/16 финала 25 сентября в Москве самарцы сыграют против "Торпедо". Начало встречи в 20:30, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"