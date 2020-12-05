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"Крылья Советов" сегодня сыграют последний матч года

5 декабря 2020 11:52
85
"Крылья Советов" сегодня сыграют последний матч года

Встреча начнется в 15:00 по местному времени.

Сегодня, 5 декабря, состоится встреча 26-го тура ФНЛ, в рамках которого "Крылья Советов" на "Самара Арене" примут красноярский "Енисей". Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:00 по местному времени.

Напомним, что у хозяев из-за дисквалификации не сыграет защитник Александр Солдатенков. Из-за травм коллективу не помогут Денис Якуба и Владислав Сарвели.

Отметим, что эта игра станет заключительной для КС в 2020 году. На данный момент подопечные Игоря Осинькина располагаются на 4-м месте в турнирной таблице, "Енисей" – девятый, сообщает СОВА.инфо.

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