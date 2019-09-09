"Крылья Советов" провели контрольный матч между основным и молодежным составами

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Сегодня, 8 сентября на поле клубной базы "Крылья" провели контрольный матч между основным и молодежным составами. В первом тайме подопечные Владимира Кухлевского смогли сдержать большинство атак своих опытных противников, но пропустили дважды – по мячу забили Максим Канунников и Антон Зиньковский. После перерыва Зиньковский оформил дубль, двумя голами отметился Деян Радонич, отличились также Антон Терехов и Данила Смирнов. При счете 7:0 молодежный состав смог отыграть один мяч – гол забил Никита Саликов.После финального свистка встречу прокомментировал главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович:– Есть несколько причин, по которым мы проводим спарринги с нашей молодежной командой. Нам важно следить за младшими ребятами, иметь понимание, как они чувствуют себя в играх против основного состава. Отмечу, что несмотря на результат по итогам двух таймов, в первой половине встречи молодежь оказывала достойное сопротивление, смотрелась неплохо, но пока, чтобы действовать так всю игру ребятам не хватает физических сил и опыта. Отсюда и крупный счет по итогу. Для тренерского штаба основного состава такие спарринги, в первую очередь, – хорошая возможность выявить проблемы в игре наших футболистов, отметить наиболее слабые места и частые ошибки, чтобы потом на тренировках работать над их исправлением. Также в этих матчах есть возможность задействовать максимальное количество игроков, в том числе и тех, кто только набирает форму – сегодня полный матч сыграли Виталий Лысцов и Геннадий Киселев, один тайм – Тарас Бурлак. Я остался доволен ребятами, постепенно они набирают форму.На следующей неделе "Крылья" продолжат подготовку к матчу 15 тура РПЛ против "Краснодара", который нашим командам предстоит провести в гостях, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"