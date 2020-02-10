"Крылья Советов" проведут в Испании четыре контрольных матча

136

Запланировано проведение четырех контрольных матчей.Наша команда проведет по две игры в день разными составами.16 февраля соперниками "Крыльев" будут китайский клуб "Далянь Ифан" и "Краснодар", а 22 февраля — московское "Торпедо" и норвежский клуб "Стрёмсгодсет".Третий зарубежный сбор продлится с 13 февраля по 22 февраля, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"