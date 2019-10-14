"Крылья Советов" проведут открытую тренировку на втором поле стадиона "Металлург"

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Доступ на тренировку будет открыт всем желающим.Для представителей СМИ будет организован пресс-подход с участием председателя Совета Директоров ПФК "Крылья Советов" Александра Фетисова, главного тренера нашей команды Миодрага Божовича и игроков "Крыльев".Начало тренировки – в 11:00, передает пресс-служба ФК "КС".