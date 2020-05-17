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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" прорабатывают вопрос возвращения игроков в Россию

17 мая 2020 19:49
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Всего в заявке
Самарские "Крылья Советов" прорабатывают вопрос возвращения членов тренерского штаба и иностранных футболистов в Россию, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Виталий Шашков.

В воскресенье было опубликовано постановление правительства РФ о снятии ограничений на въезд на территорию страны иностранных игроков и тренеров.

Всего в заявке "Крыльев Советов" числятся шесть футболистов из дальнего зарубежья. В тренерский штаб, который возглавляет черногорец Миодраг Божович, входят четыре специалиста из дальнего зарубежья. Ранее в пресс-службе самарского клуба сообщили РИА Новости, что в России остались только два иностранных футболиста и один зарубежный тренер.

"Сложностей, действительно, очень много. Приложим все усилия, чтобы в ближайшее время они вернулись в Россию. Этот вопрос мы прорабатываем, со всеми на связи", - сказал Шашков по телефону.

Чемпионат России, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня. "Крылья Советов" после 22 туров с 22 очками идут на 15-м месте. 
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