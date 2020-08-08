"Крылья Советов" проиграли московскому "Велесу" - 1:3

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На 10 минуте игры дальним ударом Павел Котов оправил мяч в верхний угол ворот Евгения Фролова – 1:0.На первой минуте второго тайма "Велес" убежал в быструю контратаку и Артем Максименко забил второй гол – 2:0.На 62 минуте матча за второе предупреждение в матче был удален Капитан нашей команды Александр Гацкан.На 65 минуте матча Павел Котов оформил дубль – 3:0.Сергей Божин на 79 минуте встречи замкнул навес Юрия Горшкова, но арбитр взятие ворот отменил, зафиксировав положение вне игры.На 82 минуте Дмитрий Кабутов вывел один на один Егора Голенкова, который переиграл голкипера "Велеса" – 3:1.Этот гол стал дебютным для самарского нападающего в составе "Крыльев".На 93 минуте второе предупреждение получил Никита Чернов. Самарцы остались вдевятером, но уже скоро прозвучал финальный свисток, который зафиксировал счет 3:1.Следующий матч "Крылья Советов" проведут в среду, 12 августа, соперником станет "СКА-Хабаровск". Начало встречи в 19:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"