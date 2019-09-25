"Крылья Советов" проиграли "Торпедо" и завершили борьбу в Кубке России
25 сентября 2019 22:27
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Оба мяча самарцы пропустили после "стандартов". На 37-й минуте ворота Богдана Овсянникова поразил Максим Шоркин. За несколько секунд до перерыва второй мяч в сетку ворот после подачи с угла поля переправил Иван Сергеев.
В итоге поражение со счетом 0:2. "Крылья" завершают борьбу в Кубке России.
Впереди у самарцев матч чемпионата РПЛ против "Тамбова", который состоится на "Самара Арене" уже в эту субботу, 28 сентября. Начало встречи – в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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