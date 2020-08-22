"Крылья Советов" проиграли "Оренбургу" - 0:1

194

Одна из редких атак гостей закончилась фолом Максима Карпова в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Роман Галимов назначил пенальти, и на 13 минуте встречи Алвеш реализовал одиннадцатиметровый удар. После пропущенного мяча рисунок игры не изменился, но воплотить свое игровое преимущество в гол самарцы так и не смогли. Поражение 0:1.Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках 1/64 финала Бетсити – Кубка России. В среду, 26 августа, самарцы на "Самара Арене" принимают омский "Иртыш". Начало встречи в 18:30. Следующую игру в рамках Олимп – ФНЛ "Крылья" проведут в гостях против красноярского "Енисея". Матч 6 тура пройдет в воскресенье, 30 августа. Начало встречи в 14:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"