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"Крылья Советов" продолжают подготовку к игре с "Краснодаром"

10 сентября 2019 23:26
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Готовиться к гостевому поединку с
"Крылья Советов" на своей клубной базе продолжили подготовку к матчу 9-го тура РПЛ с "Краснодаром".

Вечерняя тренировка длилась более часа. Вместе с основным составом в занятии приняла участие целая группа игроков молодежки "Крыльев". Стоит добавить, что в расположение команды вернулся полузащитник Паул Антон, который был вызван в сборную Румынии. В среду, после матча сборной Молдавии с командой Турции, в Самару вернется Раду Гынсарь.

Готовиться к гостевому поединку с "Краснодаром" самарцы будут вплоть до субботу, 14 сентября, после чего отправятся на выезд. Матч 9-го тура "Краснодар" – "Крылья Советов" состоится 15 сентября в 21:00. Молодежные составы сыграют в этот же день в 12:00, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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