"Крылья Советов" продолжают подготовку к игре с "Краснодаром"

30

Вечерняя тренировка длилась более часа. Вместе с основным составом в занятии приняла участие целая группа игроков молодежки "Крыльев". Стоит добавить, что в расположение команды вернулся полузащитник, который был вызван в сборную Румынии. В среду, после матча сборной Молдавии с командой Турции, в Самару вернетсяГотовиться к гостевому поединку с "Краснодаром" самарцы будут вплоть до субботу, 14 сентября, после чего отправятся на выезд. Матч 9-го тура "Краснодар" – "Крылья Советов" состоится 15 сентября в 21:00. Молодежные составы сыграют в этот же день в 12:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"