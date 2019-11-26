"Крылья Советов" примут участие в Кубке ФНЛ на Кипре
26 ноября 2019 23:47
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Турнир пройдёт с 14 по 27 февраля. По итогам жеребьёвки наша команда попала в группу "C", где помимо "Крыльев" выступят ещё три команды - "Тамбов", "Чертаново", "Томь".
Календарь турнира - на сайте ФНЛ, передает пресс-служба ФК "КС".
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