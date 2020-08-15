"Крылья Советов" отправились на матч с "Чайкой"

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Тренерский штаб взял на эту игру всех заявленных клубом футболистов, включая форварда Ивана Сергеева, который накануне пополнил состав нашей команды. В игре смогут принять участие Никита Чернов и Александр Гацкан, пропускавшие встречу со "СКА-Хабаровск" из-за дисквалификации.Ближайший соперник "Крыльев Советов", "Чайка", после трех туров ОЛИМП-ФНЛ имеет в своем активе два набранных очка. Подопечные Магомеда Адиева дважды сыграли вничью – с "Нефтехимиком" и "Текстильщиком" (1:1) и крупно уступили "Алании" (0:3).Матч "Чайка" – "Крылья Советов" пройдет 16 августа в Песчанокопском и начнется в 20:00 по самарскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на "Яндекс.Эфире". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС