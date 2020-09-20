"Крылья Советов" одержали четвертую победу подряд

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Ворота самарцев остались в неприкосновенности.

В 10-м туре первенства ФНЛ в Домодедове, самарский клуб "Крылья Советов" смог одержать четвертую победу подряд. Матч с "Иртышом" на стадионе "Авангард" закончился с результатом 0:4. Омская команда проводит домашние встречи в Подмосковье, поскольку ее арена (манеж "Красная звезда") закрыта на реконструкцию.

Несмотря на то, что "КС" были в гостях, на поле они чувствовали себя хозяевами ситуации. Счёт на 10-й минуте открыл Иван Сергеев. В дополнительное время к первому тайму самарцам удалось отправить в ворота соперников второй мяч. На 76-й минуте матча появившийся после замены Раду Гынсарь реализовал выход один на один - 0:3. И ещё через 6 минут оформил дубль.

В следующий раз "КС" сыграют на поле "Самара Арены" 23 сентября с брянским "Динамо", сообщает портал СОВА.