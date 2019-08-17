"Крылья Советов" обыграли "Урал" в Екатеринбурге – 3:1
17 августа 2019 17:29
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Перед началом встречи на "Екатеринбург Арене" состоялось торжественное чествование экипажа "Уральских авиалиний". Всем членам экипажа самолета A321, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, были вручены подарки, футболисты обеих команд сделали с героями общую фотографию, а командир воздушного судна Дамир Юсупов нанес первый символический удар по мячу, открыв матч "Урал" – "Крылья Советов".
Самарцы открыли счет на 28-й минуте. Дмитрий Кабутов блестяще обыграл двух игроков "Урала" и сделал передачу на Раду Гынсаря, который с нескольких метров головой отправил мяч в сетку ворот Ярослава Годзюра – 1:0.
В следующий раз волжане смогли забить после перерыва. И сделали это дважды. На 79-й минуте красивым дальним ударом метров с 30 мяч за шиворот вратарю закинул лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев. Отметим, что этот гол стал для него уже пятым в сезоне.
Третий мяч в ворота "Урала" забил Деян Радонич, который на 84-й минуте отправил снаряд дальний угол после передачи от Соболева – 3:0.
На третьей добавленной минуте хозяева один мяч сквитали. Ворота Рыжикова с нескольких метров расстрелял Андрей Панюков, точно пробивший под перекладину.
В итоге 3:1, убедительная победа "Крыльев" в Екатеринбурге. Таким образом, наша команда прервала серию из четырех поражений подряд.
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 25 августа на "Самара Арене" против московского "Спартака". Начало встречи – в 20:00 по самарскому времени, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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