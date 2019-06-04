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"Крылья Советов" начнут подготовку к новому сезону 17 июня

4 июня 2019 18:11
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После стыковых матчей против "Нижнего Новгорода", по итогам которых "Крылья" сохранили свое место в РПЛ, игроки и тренерский штаб получили отпуск.

Вновь команда соберется в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдет медосмотр.

Затем с 19 по 23 июня "Крылья" будут тренироваться Самаре, этот этап подготовки завершится контрольным матчем с молодежным составом.

С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча.

По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля.

Завершат подготовку к старту Чемпионата Российской Премьер-лиги, намеченного на середину июля, "Крылья" в Самаре, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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