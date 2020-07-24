"Крылья Советов" начнут новый сезон матчем с "Балтикой"

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Таким образом, "Крылья" в сезоне 2020/21 выступят в ФНЛ. В этом сезоне в ФНЛ выступят 22 команды. В первом туре "Крылья" сыграют 2 августа. Самарцы проведут домашний матч с "Балтикой". Первенство завершится 15 мая. По итогам сезона 2 команды поднимутся в РПЛ, 2 команды сыграют в стыковых матчах.Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону.У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью — безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались, передает пресс-служба ФК "КС".