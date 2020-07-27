"Крылья Советов" начали подготовку к новому сезону

"Крылья Советов" собрались на подмосковной базе в Кратово, где начали подготовку к новому сезону. Планируется, что за 2 дня две группы игроков пройдут медосмотр. Это 24 футболиста.
Вратари: Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков.
Защитники: Тарас Бурлак, Дмитрий Комбаров, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Никита Чичерин, Максим Карпов, Владимир Полуяхтов, Виталий Лысцов.
Полузащитники: Геннадий Киселев, Данила Смирнов, Паул-Виорел Антон, Дмитрий Кабутов, Раду Гынсарь, Владислав Тюрин, Антон Зиньковский, Денис Попович, Денис Якуба, Сафаа Хади.
Нападающие: Дмитрий Молчанов, Егор Голенков, Деян Радонич.
В Самару команда вернется перед первой игрой. Матч 1-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" – "Балтика" состоится в воскресенье, 2 августа на стадионе "Самара Арена". Начало игры – в 19:00. Информация о билетной программе на этот матч будет опубликована позднее, передает пресс-служба ФК "КС".
фото: пресс-служба ФК "КС"
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