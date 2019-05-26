"Крылья Советов" на выезде в Москве потерпели разгромное поражение от ЦСКА – 0:6
26 мая 2019 17:40
81
Дубль у хозяев оформил Федор Чалов, который с 15 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2018/2019.
Еще по одному голу в составе ЦСКА забили Бийол, Магнуссон, Сигурдссон и Обляков.
По итогам чемпионата РПЛ наша команда финишировала на 13-м месте в турнирном таблице и теперь сыграет в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.
Соперником команды Миодрага Божовича по "стыкам" будет "Нижний Новгород", который финишировал на четвертом месте в Футбольной Национальной Лиге.
Первый матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" состоится в четверг, 30 мая на поле соперника. Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1024
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
849
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1122
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8144
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8617
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8327
Спорт в регионе
26 мая 2019 17:54
"Мне очень стыдно. Мы могли сыграть лучше." Спорт в регионе
108
26 мая 2019 17:46
"Конечно неприятно так проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру." Спорт в регионе
85
26 мая 2019 17:40
По итогам чемпионата РПЛ наша команда финишировала на 13-м месте в турнирном таблице и теперь сыграет в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в... Спорт в регионе
81
26 мая 2019 16:12
Девушка отметила, что нужно уметь достойно принимать поражения и ценить труд других людей. Спорт в регионе
90
25 мая 2019 22:43
В полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся в Братиславе, сборная России со счетом 0:1 уступила команде Финляндии. Спорт в регионе
248
25 мая 2019 21:15
Нижегородская команда за место в РПЛ поборется с 13-й командой высшего дивизиона, которой может стать "Уфа" или самарские "Крылья Советов". Спорт в регионе
208
25 мая 2019 21:06
Молодежка "Крыльев" завершила сезон на восьмом месте Спорт в регионе
733
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
158
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
554
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
550
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14801
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
600
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
634
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
430
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
538
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
481
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
912
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
831
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
771
Мероприятия