"Крылья Советов" на выезде в Москве потерпели разгромное поражение от ЦСКА – 0:6

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Дубль у хозяев оформил Федор Чалов, который с 15 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2018/2019.Еще по одному голу в составе ЦСКА забили Бийол, Магнуссон, Сигурдссон и Обляков.По итогам чемпионата РПЛ наша команда финишировала на 13-м месте в турнирном таблице и теперь сыграет в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне.Соперником команды Миодрага Божовича по "стыкам" будет "Нижний Новгород", который финишировал на четвертом месте в Футбольной Национальной Лиге.Первый матч между "Крыльями" и "Нижним Новгородом" состоится в четверг, 30 мая на поле соперника. Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС