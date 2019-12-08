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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Уралу" из Екатеринбурга – 2:3

8 декабря 2019 17:04
224
Поражение самарцев в последнем матче 2019 года.
Сегодня, 8 декабря, в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 5196 зрителей, уступили "Уралу" из Екатеринбурга – 2:3.

Самарцы открыли счет на 21 минуте, когда после навеса от Антона Зиньковского мяч в сетку гостей головой отправил Никита Чернов – 1:0.

Поведя в счете, "Крылья" развить свое преимущество не смогли. Наоборот, самарцы оказались в роли отстающих. На 42-й минуте у гостей счет сравнял Павел Погребняк, а на 50-й минуте форвард "Урала" вывел свою команду вперед – 2:1.

Команда Миодрага Божовича отыгралась на 64-й минуте. Деян Радонич ворвался в штрафную, обыграл защитника и вколотил мяч в сетку ворот "Урала" – 2:2.

Тем не менее, гол Радонича очков "Крыльям" не принес. На 83-й минуте Эль-Кабир ударом со штрафного поразил ближний угол ворот Сергея Рыжикова – 2:3, поражение самарцев в последнем матче 2019 года, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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