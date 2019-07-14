"Крылья Советов" на "Самара Арене" одержали уверенную победу над столичным ЦСКА – 2:0

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Оба гола у нашей команды забил. На 51-й минуте нападающий получил мяч от Дмитрия Кабутова, развернулся и нанес точный удар в угол ворот – 1:0.Спустя семь минут седьмой номер "Крыльев" оформил дубль, переиграв Игоря Акинфеева с пенальти, который сам же и заработал – 2:0.До конца встречи команда Миодрага Божовича имела еще несколько моментов для взятия ворот, но реализовать их не смогла. В итоге 2:0, победа "Крыльев".Стоит отметить, что последний раз ЦСКА самарцы обыгрывали в Москве 21 ноября 2015 года. Тогда волжане победили со счетом 2:0, благодаря дублю Адиса Яховича.В Самаре "Крылья" брали верх над "армейцами" 12 лет назад – 24 июня 2007 года. Единственный гол у нашей команды на 29-й минуте забил Давид Муджири.Следующий матч чемпионата РПЛ "Крылья Советов" снова проведут дома. 20 июля самарцы сыграют с тульским "Арсеналом", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"