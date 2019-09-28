"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Тамбов" – 2:0
28 сентября 2019 16:58
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Оба мяча самарцы забили во втором тайме. На 73-й минуте наша команда получила право на пенальти, который мощным ударом четко реализовал один из лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев – 1:0.
Окончательный счет встречи установил Максим Канунников. Соболев вывел 99-го номера один на один с Гиорги Шелией, а Канунников в касание расстрелял ворота "Тамбова" – 2:0.
"Крылья" обыграли прямого конкурента по таблице, одержав первую победу с 17 августа. Теперь в активе самарцев 11 очков. Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 5 октября на выезде против "Сочи", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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