"Крылья Советов"-м – "Зенит"-м – 5:1
26 октября 2019 19:12
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В рамках 14-го тура молодежного Первенства России U-19 молодежная команда "Крыльев Советов" крупно обыграла на своем поле резервистов "Зенита" со счетом 5:1. Четыре мяча на счету воспитанника "КС-ЦПФ" Бахадура Соколова, еще один мяч у "Крыльев" забил Владислав Тюрин.
При этом гости отличились первыми - уже на 9 минуте Кравцов забил после подачи углового. Через 10 минут Влад Тюрин замкнул прострел Бахадура Соколова, после чего на главную сцену вышел сам Бахадур. Уже в первом тайме он забил дважды, причем второй мяч получился особенно красивым - Евинов обвел троих защитников и выкатил мяч на Соколова, тот обводящим ударом положил мяч в дальний угол ворот.
Во второй половине матча Бахадур Соколов отличился еще дважды - Тюрин и Киселев удачно выводили игрока самарцев на ударную позицию и тот был точен.
После этой победы молодежный состав "Крыльев Советов" делит третье место с московскими армейцами. Свой следующий матч подопечные Владимира Кухлевского проведут с казанским "Рубином". Эта игра пройдет 3 ноября в 14:00 на стадионе "Металлург", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: передает пресс-служба ФК "КС"
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