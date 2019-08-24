"Крылья Советов"-м – "Спартак"-м – 4:1
24 августа 2019 18:01
67
Первенство молодежных составов. 7 тур.
"Крылья Советов"-м – "Спартак"-м – 4:1 (1:1)
Голы: Босов; Данилин ("Спартак"-м); Тюрин; Трубин; Шерстнёв, перпедает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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