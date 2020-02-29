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Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк (
"Крылья Советов"-м – "Оренбург"-м – 3:1
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов"-м – "Оренбург"-м – 3:1

29 февраля 2020 15:25
158
Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк (
Молодежка "Крыльев" возобновила сезон победой.

Первенство молодежных составов. 20 тур.

"Крылья Советов"-м – "Оренбург"-м – 3:1 (2:0)

Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк ("Оренбург"-м).

Судьи: Сединкин (Омск), Самонов (Самара), Гаджиев (Самара).

Самара. Стадион "Металлург", передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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