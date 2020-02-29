"Крылья Советов"-м – "Оренбург"-м – 3:1
29 февраля 2020 15:25
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Первенство молодежных составов. 20 тур.
"Крылья Советов"-м – "Оренбург"-м – 3:1 (2:0)
Голы: Трубин, Молчанов, Медведь, Боднарюк ("Оренбург"-м).
Судьи: Сединкин (Омск), Самонов (Самара), Гаджиев (Самара).
Самара. Стадион "Металлург", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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