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"Крылья Советов"-м - ЦСКА-м (Москва) – 3:0

25 мая 2019 21:06
300
Молодежка
Молодежка "Крыльев" завершила сезон на восьмом месте.

В заключительном матче Первенства молодежных команд РПЛ подопечные Владимира Кухлевского в Москве встречались с ЦСКА. Молодежка "Крыльев" уступила армейцам со счетом 0:3 и завершила сезон на 8 месте.

ЦСКА же завоевал малые золотые медали, заняв первое место.

В последний раз в рамках молодежного Первенства РПЛ резервисты "Крыльев" занимали 11 место в сезоне 2016/2017.

Форвард Егор Голенков с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром молодежной команды "Крыльев".

Первенство молодежных составов. 30 тур.

ЦСКА-м (Москва) – "Крылья Советов"-м – 3:0 (1:0)

Голы: 65 Востриков, 27'; 65 Востриков, 47'; 81 Жиронкин, 72'.

Москва. Стадион "Окябрь", передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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