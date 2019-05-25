"Крылья Советов"-м - ЦСКА-м (Москва) – 3:0
25 мая 2019 21:06
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В заключительном матче Первенства молодежных команд РПЛ подопечные Владимира Кухлевского в Москве встречались с ЦСКА. Молодежка "Крыльев" уступила армейцам со счетом 0:3 и завершила сезон на 8 месте.
ЦСКА же завоевал малые золотые медали, заняв первое место.
В последний раз в рамках молодежного Первенства РПЛ резервисты "Крыльев" занимали 11 место в сезоне 2016/2017.
Форвард Егор Голенков с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром молодежной команды "Крыльев".
Первенство молодежных составов. 30 тур.
ЦСКА-м (Москва) – "Крылья Советов"-м – 3:0 (1:0)
Голы: 65 Востриков, 27'; 65 Востриков, 47'; 81 Жиронкин, 72'.
Москва. Стадион "Окябрь", передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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