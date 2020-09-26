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"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Нефтехимиком" 

26 сентября 2020 20:06
185
«Нефтехимик» и «Крылья Советов» будут бороться за высшие строчки в турнирной таблице. 

"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу с нижнекамским "Нефтехимиком". 25 сентября наша команда провела очередную тренировку на натуральном поле клубной базы.

Занятие включало в себя силовые занятия, а также работу с мячом.

К тренировкам в общей группе приступил Дмитрий Комбаров, восстановившийся от повреждения. В предстоящем матче сможет принять участие Никита Чернов, который в игре с "Динамо-Брянск" из-за повреждения покинул поле на 18 минуте встречи.

В субботу "Крылья" отправятся в Нижнекамск.

"Нефтехимик" в прошлом туре разгромил "Текстильщик" (4:0) и на данный момент занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 очко. "Крылья Советов" с 22 очками находятся на 2 месте.

Матч 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Нефтехимик" – "Крылья Советов" пройдет в воскресенье, 27 сентября на стадионе "Нефтехимик" и начнется в 19:00 по самарскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Яндекс.Эфире". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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