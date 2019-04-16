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"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Динамо"

16 апреля 2019 21:53
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Матч
После победного матча с казанским "Рубином" наша команда готовится к предстоящей гостевой игре 24-го тура РПЛ с московским "Динамо". Сегодня днем "Крылья Советов" провели дневную тренировку на своей клубной базе.

К игре с "Динамо" в составе волжан готовятся все здоровые игроки, кроме защитника Никиты Чичерина и полузащитника Александра Самедова. В общей группе занимались полузащитники Джано Ананидзе и Паул Антон, восстановившиеся после повреждений.

Перед тренировкой вся команда тепло поздравила автора победного гола в ворота казанского "Рубина" и вчерашнего именинника Антона Зиньковского. Главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович по традиции вручил ему клубную футболку. Тренировочное занятие длилось более полутора часов и завершилось двухсторонней игрой.

В Самаре наша команда будет готовиться вплоть до пятницы, после чего отправится в Москву на игру с "Динамо". Матч 24-го тура РПЛ "Динамо" – "Крылья Советов" состоится в субботу, 20 апреля, в 17:30 по самарскому времени. Игра пройдет на "Арене Химки", передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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