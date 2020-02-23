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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" – "Торпедо" (Москва) – 2:0

23 февраля 2020 17:06
21
"Крылья Советов" завершили сборы победой

Контрольный матч.

"Крылья Советов" – "Торпедо" (Москва) – 2:0

Голы: Радонич; Мияйлович, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   пресс-служба ФК "КС"


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