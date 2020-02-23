"Крылья Советов" – "Торпедо" (Москва) – 2:0
23 февраля 2020 17:06
21
Контрольный матч.
"Крылья Советов" – "Торпедо" (Москва) – 2:0
Голы: Радонич; Мияйлович, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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