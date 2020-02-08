"Крылья Советов" – "Раннерс" (Дания) – 2:2
8 февраля 2020 21:47
104
Контрольный матч.
"Крылья Советов" – "Раннерс" (Дания) – 2:2 (0:1)
Голы: Риис ("Раннерс"), Попович, Терехов, Эго ("Раннерс"), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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