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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Крылья Советов" – "Раннерс" (Дания) – 2:2

8 февраля 2020 21:47
104
Голы: Риис (
"Крылья Советов" сыграли вничью с датским "Раннерсом".

Контрольный матч.

"Крылья Советов" – "Раннерс" (Дания) – 2:2 (0:1)

Голы: Риис ("Раннерс"), Попович, Терехов, Эго ("Раннерс"), передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   пресс-служба ФК "КС"


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