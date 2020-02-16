"Крылья Советов" – "Краснодар" – 0:1
16 февраля 2020 19:13
150
Контрольный матч.
"Крылья Советов" – "Краснодар" – 0:1 (0:0)
Гол: Воротников, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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