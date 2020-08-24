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"Крылья Советов" – "Иртыш": встреча спустя 25 лет

24 августа 2020 16:28
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К нам приедет команда, которая вернулась в ФНЛ по итогам недоигранного первенства ПФЛ.
За последние пару недель футбольный клуб "Иртыш" (Омск) упоминался в новостях "Крыльев" примерно столько же, сколько за все предыдущее время. Сначала была проведена жеребьевка 1/64 финала Бетсити – Кубка России, когда определились пары соперников среди команд ФНЛ и в результате которой омичам достался самарский клуб. Затем было принято решение, что полузащитник "Крыльев" Геннадий Киселев начавшийся сезон проведет в "Иртыше" на правах аренды.

Сыграет ли Киселев за команду соперника на "Самара Арене" – покажет матч, но некоторые факты о команде из Омска, известные ранее, чем её стартовый состав, мы подобрали.

"Крылья Советов" и "Иртыш" до настоящего момента встречались на футбольном поле лишь дважды. И это при том, что обоим клубам уже давно за семьдесят. Наш соперник почти всю постсоветскую часть своей истории провел в третьем по силе дивизионе российского футбола, который сейчас именуется ПФЛ. С 1998 и до весны этого года клуб из Омска лишь однажды сумел провести сезон в ФНЛ, но заняв по итогам первенства 2010 года 19-е из 20 мест, вернулся на свой привычный уровень.

В 1995 году "Крылья" играли в элите, "Иртыш" проводил один из немногих сезонов в первой лиге. Тогда, как и сейчас, команды свел кубковый поединок. Матч 1/16 финала Кубка России наша команда провела на выезде, проиграв 1:3, и вот как о нем рассказали в газете "Самарские известия":

"Результат поединка можно считать неожиданным. Правда, после всех передряг нынешнего сезона "Крыльям" вроде бы не до кубковых сражений. Но ведь каково сейчас "Иртышу"! Омичи-то ведь и вовсе ведут тяжелейшую борьбу за выживание в первой лиге."

1/16 финала IV Кубка России.

4 октября 1995 г. Омск. Стадион "Красная звезда". 3500 зрителей. +18ºC.

"Иртыш" (Омск) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:1

Голы: 1:0 Мулашев, 2'; 2:0 Мулашев, 26'; 3:1 Мулашев, 58' – 2:1 Циклаури, 37'.

Нереализованные пенальти: Мулашев, 16'.

"Иртыш" (Омск): Кисельников, Осипов, Алфимов, Иммель (Конюков, 68'), Захаров, Засимов, Константинов, Гетиков, Карташов, Маляка (Поршнев, 82'), Мулашев (Шапоренко, 89').

"Крылья Советов" (Самара): Слободько, Шишкин, Резанцев, Грибов (Анищенко, 56'), Жидков, Евсигнеев (Меда, 60'), Матвиенко, Аверьянов, Грязин, Циклаури, Авалян.

Удаления: Шишкин, 16' (красная)

Предупреждения: Иммель, 66' – Грибов, 52'.

Судьи: Маляров (Москва) – 9.0, Хлопотнов (Москва), Лавринов (Москва).

Вторая по хронологии нашего повествования, но первая с точки зрения григорианского календаря встреча состоялась в 1983 году. Тот сезон завершался чемпионатом РСФСР, в котором играли лучшие команды зон второй лиги. Матчи проходили в Сочи.

Игра против Иртыша открывала серию поединков за звание Чемпиона республики. Издание "Футбол-84. Справочник-календарь" сохранило следующее описание матча:

"Куйбышевцы проявили волю к победе, самоотверженность. Проигрывая первый тайм (0:1), они взвинтили темп игры, провели ряд интересных комбинаций. Особенно активны и заметны на поле были Р. Валиев и В. Королев. Преимущество волжан обратилось в два гола, забитых А. Ротенко. Лишь в конце игры омичи сумели сравнять счет. Итог первого матча 2:2."

После ничьей с омичами, "Крылья" обыграли "Спартак" из Орджоникидзе (3:0), "Знамя Труда" из Орехово-Зуево (3:2), "Металлург" из Липецка (1:0) и стали чемпионами России. Наставник "Крыльев" Г.А. Сарычев был удостоен звания "Заслуженный тренер РСФСР", а Виктор Развеев был в числе лучших футболистов РСФСР.

Тогда завоеванное звание чемпионов республики для "КС" стало вторым в истории команды, впервые трофей выигрывали в 1961 году под руководством В.И. Карпова. В 1991 наша команда получит еще один такой титул.

Чемпионат РСФСР.

18 ноября 1983 г. Сочи. Центральный стадион.

"Крылья Советов" (Куйбышев) – "Иртыш" (Омск) – 2:2

Голы: 1:1 Ротенко; 2:1 Ротенко – 0:1 Корюков; 2:2 Толчев.

"Крылья Советов" (Куйбышев): Федотов, Витковский, Попов, Быткин, Лагутенко, Кобзев, Маслов, Развеев, Кочергин (Валиев, 47'), Ротенко, Бучин (Королев, 55').

Старший тренер: Сарычев Геннадий Андреевич.

"Иртыш" (Омск): Кисельников, Кошурников, Корюков, Арайс, Толчев, Черкасов, Давыдов, Мыськив, Имреков, Шепель, Дереновский.

Судьи: Акопян В. (Армавир), Гукасов В. (Армавир), Мясоедов С. (Сочи).



Теперь, спустя четверть века с момента последнего очного противостояния "Крылья Советов" и "Иртыш" вновь встретятся в рамках Кубка России, впервые команды сыграют друг с другом в Самаре. К нам приедет команда, которая вернулась в ФНЛ по итогам недоигранного первенства ПФЛ. "Иртыш" выступал в зоне "Восток" и на момент остановки первенства из-за пандемии коронавируса сильно опережал своих соперников.

Сезон Футбольной национальной лиги команда начала, как и предполагалось, непросто. На старте последовали стразу три поражения подряд. Дома 1:2 от "Енисея" в 1 туре и с таким же счетом от "Чертаново" во третьем, а в туре втором на выезде омские футболисты уступили 0:2 "Нижнему Новгороду". Первые очки, точнее – одно очко, "Иртыш" набрал в матче 4 тура – игра с "Томью" завершилась со счетом 1:1. В рамках 5 тура "Иртыш" принимал "Спартак-2", победу со счетом 5:0 в этой встрече одержала команда из Москвы. На данный момент наш соперник занимает 21 место в турнирной таблице ФНЛ, передает пресс-служба ФК "КС". 
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