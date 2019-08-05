"Крылья Советов" - в лидерах чемпионата России по пляжному футболу
5 августа 2019 17:38
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В Санкт-Петербурге завершился 2 этап турнира.
Наша команда сенсационно одержала 4 победы в 4 матчах и вышла на 2 место!
С 14 по 18 августа - этап в Саратове, далее - суперфинал, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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