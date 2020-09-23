Я нашел ошибку
Главные новости:
Эта победа стала для "Крыльев" пятой подряд с общим счетом 17:0. Следующую игру "Крылья" проведут в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком".
"Крылья", разгромив "Динамо" со счетом – 7:0, одержали пятую победу подряд
Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женской борьбы.
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
Подкоп был обнаружен при обходе контрольно-следовой полосы.
В Дагестане возбудили уголовное дело о халатности после побега через подкоп шести заключенных
Генеральный директор АО «СамРЭК» Андрей Владимирович Гадалин пояснил зачем создана новая теплоснабжающая компания, каковы её планы и зона ответственности.
В ближайшее время в Жигулёвске начнёт свою деятельность ресурсоснабжающая компания ООО «СамРЭК-Тепло Жигулёвск»
По состоянию 23 сентября всего к теплоснабжению подключено 154 здания объектов социальной сферы.
Информация о подаче тепла потребителям в Самаре
Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов.
Самарская  область готовится к участию во  Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени»
Благодаря нацпроекту предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.
Господдержка предприятий - залог развития промышленного  потенциала Самарской области
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.35
0.08
EUR 89.25
-0.23
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Крылья", разгромив "Динамо" со счетом – 7:0, одержали пятую победу подряд

23 сентября 2020 20:50
113
Эта победа стала для "Крыльев" пятой подряд с общим счетом 17:0. Следующую игру "Крылья" проведут в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком".

В 11-ом тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали брянское "Динамо".

На первой минуте матча организовали красивую атаку. Антон Зиньковский сделал передачу Владиславу Сарвели, он отправил мяч дальше Роману Ежову, который в касание и открыл счет в матче.

На 15 минуте матча ассистент и автор первого гола поменялись ролями, теперь передачу Романа Ежова замкнул Владислав Сарвели – 2:0.

На 28 минуте Владислав стал автором еще одной голевой передачи, теперь он ассистировал Ивану Сергееву – 3:0.

На 35 минуте Иван Сергеев оформил дубль, а автором голевой передачи стал автор первого мяча Роман Ежов – 4:0.

Второй тайм самарцы вновь начали активно и на второй минуте с передачи Владислава Сарвели отличился Иван Сергеев, оформивший хет-трик в матче – 5:0.

На 76 минуте матча вышедший на замену Максим Витюгов, получив мяч от Антона Зиньковского, дальним ударом довел счет до 6:0.

На 81 минуте встречи заменивший автора хет-трика Ивана Сергеева самарский нападающий Егор Голенков установил окончательный счет встречи – 7:0.

Голы Романа Ежова, Владислава Сарвели и Максима Витюгова стали для них первыми за "Крылья Советов". Иван Сергеев довел свой бомбардирский счет за самарцев до шести голов и возглавил список самарских голеадоров.

Эта победа стала для "Крыльев" пятой подряд с общим счетом 17:0. Восьмой матч в сезоне ворота самарцев остаются в неприкосновенности. Вторую игру подряд наша команда не получает предупреждения.

Следующую игру "Крылья" проведут в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком". Игра 12 тура состоится в воскресенье, 27 сентября, в 19:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
3285
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2685
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2730
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9597
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10069
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9877
Весь список
Спорт в регионе
23 сентября 2020  20:50
Эта победа стала для "Крыльев" пятой подряд с общим счетом 17:0. Следующую игру "Крылья" проведут в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком".
"Крылья", разгромив "Динамо" со счетом – 7:0, одержали пятую победу подряд
Эта победа стала для "Крыльев" пятой подряд с общим счетом 17:0. Следующую игру "Крылья" проведут в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком". Спорт в регионе
113
23 сентября 2020  18:25
Топ-три букмекерские конторы
Топ-три букмекерские конторы
Помощь начинающему беттору в выборе букмекера. Где быстро открыть счет и выгодно заключать спортивные пари. Спорт в регионе
43
23 сентября 2020  18:06
В акватории Куйбышевского водохранилища проходит чемпионат России по парусному спорту.
Тольяттинка выиграла чемпионат России по парусному спорту
В акватории Куйбышевского водохранилища проходит чемпионат России по парусному спорту. Спорт в регионе
162
Весь список
Спортивные достижения
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
2733
27 апреля 2020  14:00
Ставки на бокс - это прибыльно?
 Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт.  Спортивные достижения
2181
7 марта 2020  08:19
Ставки на футбол. Важность прогнозов.
 Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду.  Спортивные достижения
1704
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
846
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1371
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1920
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2197
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2906
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3204
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
1103
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1611
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1531
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
3054
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5793
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5783
Весь список
В центре внимания
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов.
23 сентября 2020  14:36 
Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов. Политика региона
253
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
23 сентября 2020  12:49 
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
Стороны заинтересованы в совместной работе по созданию и внедрению новых технологий в сфере дорожного строительства и повышении квалификации специалистов.  Образование
267
Еще два человека умерли от коронавируса в Самарской области
23 сентября 2020  11:37 
Еще два человека умерли от коронавируса в Самарской области
В больницах остаются 2275, вылечились и выписаны 8547 человек.  Здравоохранение
391
В Самаре продлили три автобусных маршрута
23 сентября 2020  10:37 
В Самаре продлили три автобусных маршрута
Это связано с организацией движения общественного транспорта до стадиона «Самара Арена». Транспорт
296
Губернатор Самарской области и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития региона
23 сентября 2020  09:33 
Губернатор Самарской области и министр финансов РФ Антон Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития региона
В ходе встречи Губернатор поблагодарил руководство министерства финансов РФ за высокую оценку работы региональной команды. Экономика региона
534
Весь список
Акценты
Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов.
23 сентября 2020  18:39 
Самарская  область готовится к участию во  Всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени»
Первым этапом подготовки форума стало формирование «банка идей» в регионах. Самарская область проявила себя как один из наиболее активных регионов. Социум
152
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов.
23 сентября 2020  14:36 
Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов. Политика региона
255
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
23 сентября 2020  12:49 
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
Стороны заинтересованы в совместной работе по созданию и внедрению новых технологий в сфере дорожного строительства и повышении квалификации специалистов.  Образование
267
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1687
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2922
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1731
Весь список
Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
241
23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
201
23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
252
Весь список