"Крылья", разгромив "Динамо" со счетом – 7:0, одержали пятую победу подряд

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В 11-ом тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали брянское "Динамо".

На первой минуте матча организовали красивую атаку. Антон Зиньковский сделал передачу Владиславу Сарвели, он отправил мяч дальше Роману Ежову, который в касание и открыл счет в матче.

На 15 минуте матча ассистент и автор первого гола поменялись ролями, теперь передачу Романа Ежова замкнул Владислав Сарвели – 2:0.

На 28 минуте Владислав стал автором еще одной голевой передачи, теперь он ассистировал Ивану Сергееву – 3:0.

На 35 минуте Иван Сергеев оформил дубль, а автором голевой передачи стал автор первого мяча Роман Ежов – 4:0.

Второй тайм самарцы вновь начали активно и на второй минуте с передачи Владислава Сарвели отличился Иван Сергеев, оформивший хет-трик в матче – 5:0.

На 76 минуте матча вышедший на замену Максим Витюгов, получив мяч от Антона Зиньковского, дальним ударом довел счет до 6:0.

На 81 минуте встречи заменивший автора хет-трика Ивана Сергеева самарский нападающий Егор Голенков установил окончательный счет встречи – 7:0.

Голы Романа Ежова, Владислава Сарвели и Максима Витюгова стали для них первыми за "Крылья Советов". Иван Сергеев довел свой бомбардирский счет за самарцев до шести голов и возглавил список самарских голеадоров.

Эта победа стала для "Крыльев" пятой подряд с общим счетом 17:0. Восьмой матч в сезоне ворота самарцев остаются в неприкосновенности. Вторую игру подряд наша команда не получает предупреждения.

Следующую игру "Крылья" проведут в Нижнекамске с местным "Нефтехимиком". Игра 12 тура состоится в воскресенье, 27 сентября, в 19:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"