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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Кросс Нации» в Самаре: космическая тематика, забеги и интерактивные площадки

18 сентября 2019 14:47
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В субботу, 21 сентября, в Самаре на УСЦ «Чайка» пройдет центральный областной старт всероссийского дня бега «Кросс Нации».
В субботу, 21 сентября, в Самаре на УСЦ «Чайка» (поселок Управленческий) с 10:00 до 15:00 пройдет центральный областной старт всероссийского дня бега «Кросс Нации». В этом году партнером мероприятия стал музейно-выставочный центр «Самара Космическая». Помимо космической тематики всех гостей «Кросса Нации» ждет концертная программа, интерактивные и детские площадки, мастер-классы.

С 10:00 начнутся соревнования по баскетболу среди семейных команд и турнир по меткости «Аэробейсбол». Главным призом станет сертификат на посещение МВЦ «Самара Космическая». В 11:00 – «Зарядка с чемпионом», которую проведет именитый самарский спортсмен. В 11:30 – церемония открытия «Кросса Нации». В 11:45 – детский забег (5-6 лет), все участники получат подарки. В 12:00 стартует массовый забег на 2000 метров, перед началом которого пройдёт флеш-моб «Космический танец». Далее – забеги на 4 км, 6 км, 8 км, 12 км по различным возрастным категориям. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. К соревнованиям допускаются все желающие, участие – бесплатное. Необходимо оформить заявку в соответствии с требованиями. Правила оформления заявки – здесь.

Во время «Кросса Нации» на центральной сцене состоятся выступления музыкальных коллективов, аниматоров и инструкторов фитнес-клуба, концертная программа «Космическая фантазия», демонстрация видеороликов о космосе.

С 10:00 будут работать следующие интерактивные площадки:

— Виртуальная реальность. Уникальная возможность ощутить себя космонавтом, побывать на международной космической станции, покататься на лыжах со снежного склона и многое другое.

— Самара космическая. Фотозона, посвященная тематике космоса.

— Скалодром. Отличный шанс проверить свои навыки альпинизма.

— ГТО. Площадка для выполнения нормативов комплекса, информационный центр, фотозона.

— Скандинавская ходьба. Мастер-класс по скандинавской (северной) ходьбе, консультации инструкторов, пешеходная экскурсия с демонстрацией навыков.

— Детская страна «Займись спортом». Перетягивание каната, надувные и прыжковые батуты, настольные игры, мини-футбол с мягким мячом и миниатюрными воротами.

— Выбираю здоровье. Благодаря специалистам Самарского областного центра медицинской профилактики можно бесплатно оценить процентное содержание жировой и мышечной массы в организме, определить объем лёгких, рассчитать жизненный индекс, определить силу мышц, получить консультации.

— Домашний доктор. Кислородные коктейли и консультации экспертов по сохранению здоровья.

— Бампербол. Аттракцион футбол в надувных шарах. Все желающие разделятся на две команды и сыграют в эту увлекательную игру.

— Американский футбол. Мастер-классы по игре в командный контактный вид спорта.

— Детский городок. Площадка для дошкольников и школьников младших классов «Космическая страна».

— Тяжеловесы. Мастер-классы от профессиональных инструкторов тренажерного зала УСЦ «Чайка».

— Школа лёгкой атлетики. Мастер-классы по технике правильного бега, консультации экспертов.

— «Мега-Лада». Выставочная зона мотоциклов тольяттинского спидвейного клуба, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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