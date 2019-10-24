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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Конор Макгрегор: Я хочу драться с Хабибом в Москве. Россия этого заслуживает

24 октября 2019 23:14
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Ирландский боец заявил о готовности провести реванш с российским бойцом на его территории.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что готов снова выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова, передает life.ru.

— Я хочу подраться в Москве. Россияне заслуживают того, чтобы матч-реванш с Хабибом состоялся здесь. Но он боится, избегает рисков, я же ждать не намерен. Я вообще не уверен, что он представляет Россию, он не поднимает флаг России, он хочет всех опустить на свой уровень, а тот, кто боится рисков, не может рассчитывать на продолжительную карьеру. Он только всё время сбегает, это вся суть Хабиба, — дерзко заявил Конор Макгрегор.

Напомним, что Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову шестого октября 2018 года. С тех пор ирландец больше не проводил боёв в UFC. 
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