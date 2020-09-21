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Команды БК «Самара» выступили на Кубке России по баскетболу 3х3

21 сентября 2020 10:59
191
Команды БК Самара выступили на Кубке России по баскетболу 3х3

18 и 19 сентября в Москве проходили матчи Кубка России по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд. 
В мужском турнире за трофей боролись 36 команд, в женском — 18. БК «Самара» был представлен в обеих категориях.

Первыми сыграли девушки (Кристина Чинкина, Олеся Косякова, Маргарита Буланова и Мария Чернова). В стартовом матче они уступили московской команде «Красная Пахра» (12:18), но сумели пробиться в плей-офф, переиграв еще одних соперниц из Москвы, «Митфуд» (11:5). К сожалению, в плей-офф все ограничилось матчем на стадии Last 16: очередное противостояние с москвичками — и 13:21 от МБА. К слову, именно МБА в итоге и стала обладателем Кубка.

Парни (Дмитрий Приходько, Михаил Ермилов, Иван Ребров и Денис Никитин) так же стали вторыми в группе: более чем уверенная победа над командой «Жека Коуч БНП» из Екатеринбурга (22:10) и обидное поражение в овертайме от московских «Трех звездочек» (18:19). 
На этапе Last 32 самарцы без особых проблем переиграли новосибирский «Форвард» (21:13), а вот в 1/8 финала на пару с питерским «ЦОП-Манибол» выдали настоящий триллер: по ходу игры «Самара» «горела» «-5», затем была в одном броске от поражения — но благодаря реализовавшему «1+1» Ивану Реброву первой добралась до заветного рубежа в 21 очко (21:20). В четвертьфинале турнирная сетка вновь свела «Самару» с «Тремя звездочками» — и вновь москвичи были сильнее (14:21). «Звездочки» дошли до финала, где с минимальной разницей уступили землякам из команды «Королев».

В ближайших планах у мужской «Самары» — выступление на третьем этапе Единой лиги Европы 3х3, который запланирован на начало октября в Санкт-Петербурге.

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