Команда Самарской области выступит в VI Cпартакиаде пенсионеров России

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Участники Спартакиады: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше, лица предпенсионного и пенсионного возраста.Легкая атлетика (кросс);Плавание;Настольный теннис;Пулевая стрельба;Шахматы;Дартс;Комбинированная эстафета;Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО (вне зачета);Гимнастика для всех (вне зачёта);Матч по волейбол (вне зачёта).Полудняков Владимир АлексеевичГерасимов Геннадий СергеевичЩербаков Валерий КонстантиновичТроценко Михаил ИвановичУдалова Татьяна ВладимировнаУшакова Ирина ЕвгеньевнаМалоземлина Валентина ЕвгеньевнаЩепеткова Софья ЗефировнаРуководитель делегации – Баранова Галина Георгиевна, передает пресс-служба минспорта СО.